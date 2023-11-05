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ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів на російські об'єкти, – Independent

Для атаки використають дрони-камікадзе.

ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів на російські об'єкти, – Independent
Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські війська готуються до масштабної зимової атаки на російські військові об'єкти в різних регіонах за допомогою дронів-камікадзе. Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, – пише Independent.

Він наголосив, що атаки дронів ЗСУ завдадуть чимало проблем Російській Федерації в найближчі кілька місяців. Під ударом опиняться також й тимчасово окупований Крим.

"Ми маємо намір отримати вигоду з досвіду, накопиченого нами за попередні роки, і використовувати безпілотники, щоб завдати нищівного удару по росіянах, коли бойові дії будуть набагато статичнішими", – додав Баранов.

При цьому він зазначив, що Україна таким чином має намір закріпити значні успіхи останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та РФ.

Нагадаємо, спецпризначенці ГУР МО виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

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