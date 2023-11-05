Українські військові знищили ворожу антидронову систему "Поле-21"

Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби «Поле-21», що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", – йдеться у повідомленні.

Наразі напрямок де знищили ворожу РЕБ та час невідомі.

"Поле-21" – російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів". Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами.

Комплекс здатний створювати "купол" перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів, 8 танків і 12 артилерійських систем ворога.