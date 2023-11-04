Головне за суботу, 4 листопада: удари по Дніпропетровщині і Полтавщині, оборона Авдіївки та Мар’їнки, вибухи в Керчі

Росія вечері 4 листопада завдала ракетного удару по Полтавщині.

За попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, зазначив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи знищили над Полтавщиною та Дніпропетровщиною три крилаті ракети "Іскандер-К".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак. Ще 15 атак окупантів українські захисники відбили на Мар’їнському напрямку.

Ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 листопада – в нашій новині.

Увечері 4 листопада російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, було влучання у Дніпровській громаді. Під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Тимчасово окупована Керч у Криму перебувала під ракетним обстрілом.

Російські тг-канали писали про понад десяток ракет, якими атаковано півострів. Димовою завісою загарбники закрили Кримський міст.

Є інформація про начебто влучання у малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який є носієм ракет типу "Калібр".

Згодом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що Збройні Сили успішно атакували морську і портову інфраструктуру заводу "Залив".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Storm Shadow по заводу “Залив” у Криму.

“Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за «москвою»! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів чф рф – носій крилатих ракет «Калібр». Молодці, немов SCALPелем пройшлись!” - написав Олещук у Telegram.

Також командувач Повітряних сил подякував зенітникам повітряного командування «Схід» за збиті «Іскандери», що летіли у відповідь.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що вчора, 3 листопада, на Запоріжжі росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці.

“Третього листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці. Наразі триває з’ясування обставин”, - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку міністр оборони Рустем Умєров також підтвердив цю інформацію.

“Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів”, - написав міністр.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація від військовослужбовців, що внаслідок удару росіян загинули десятки українських бійців та цивільних, яких вишикували начебто для нагородження на честь Дня ракетних військ та артилерії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для видання Thе Economist.

На спільній зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві глава держави зауважив, що "це не патова ситуація" і що наша держава була у складнішій.

"Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, патовій ситуації, всі сказали - патовій ситуації. Все. Всі забули. Кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій, і ви пам’ятаєте, Харківський регіон було звільнено, частина. І ви пам’ятаєте, що було в Херсоні”, - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "ми не маємо права навіть думати опускати руки" і повинні берегти людей.

"Треба всім зібратися і вирішувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це”, - сказав глава держави.

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