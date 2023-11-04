Також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці. Раніше у соцмережах з'явилася інформація від військовослужбовців, що внаслідок удару росіян загинули десятки українських бійців та цивільних.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що вчора, 3 листопада, на Запоріжжі росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці.

“Третього листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці. Наразі триває з’ясування обставин”, - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, міністр оборони Рустем Умєров також підтвердив цю інформацію.

“Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів”, - написав міністр.

Зазначимо, раніше у соцмережах з'явилася інформація від військовослужбовців, що внаслідок удару росіян загинули десятки українських бійців та цивільних, яких вишикували начебто для нагородження на честь Дня ракетних військ та артилерії.

Видання NV опублікувало відео військового, який розповів, що вчора, 3 листопада, українських бійців зібрали у прифронтовому селищі в День артиллериста для нагородження і всі вони загинули через ворожий обстріл.

"На нагородження зібрали продуктивних бійців. В прифронтову зону. Всих в одне місце. Люди загинули", – написав військовий у Twitter.