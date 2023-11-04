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У ДТП на Миколаївщині загинуло двоє чоловіків та постраждала жінка

Правоохоронці з’ясовують причини аварії. 

У ДТП на Миколаївщині загинуло двоє чоловіків та постраждала жінка
Фото: ДСНС

Ввечері, 4 листопада, о 18:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про лобове зіткнення двох автомобілів Toyota Land Cruiser та Ford C-MAX біля с. Суворовка Миколаївського району. 

Про це повідомляє ДСНС. 

Внаслідок події загинули водії транспортних засобів 1965 р.н. та 2002 р.н. Також постраждала пасажирка автомобіля Toyota 1975 р.н. Її до приїзду рятувальників каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу.

За допомогою аварійно-рятувального інструмента надзвичайники вивільнили тіла загиблих.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 3 листопада на Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. Нардеп каже, що не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося.

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