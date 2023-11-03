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На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину (доповнено)

Нардеп каже, що не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося.

На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину (доповнено)
Фото: МВС

Поліція працює на місці ДТП на Житомирщині, в якій загинула 18-річна дівчина. 

Про це повідомляє МВС. 

За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомили та викликали на місце події детективів ДБР. 

Водій автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Триває з’ясування всіх обставин.

Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Призначено ряд відповідних експертиз.

За інформацією джерел видання “Українська правда”, за кермом перебував народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. В автомобілі знаходилась також дружина нардепа. 

Доповнено. Пізніше нардеп підтвердив, що потрапив у ДТП.

“На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ... Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося”, - написав Ніколаєнко.

Він висловив співчуття рідним загиблої. 

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