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Негода на Київщині: надійшла інформація про 60 ДТП, пошкоджено 23 будівлі

Шквальний вітер та дощі триватимуть до кінця доби.

Негода на Київщині: надійшла інформація про 60 ДТП, пошкоджено 23 будівлі
Фото: ДСНС

Унаслідок шквального вітру та рясних дощів у Київській області пошкоджено 23 обʼєкти: будинки, магазини, аптеки та 58 автівок. 

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Зафіксовано випадки падіння дерев, поривів електропроводів. Надійшло 60 повідомлень про ДТП. 

Станом на 18:00 знеструмлено 4081 трансформаторну підстанцію. Без світла залишилося понад 126 тисяч споживачів у 349 населених пунктах.

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Водночас негода триває і попри складні погодні умови працівники ДТЕК проводять активні відновлювальні роботи. Працюють 143 бригади.

“КОВА, райони, громади, працівники ДСНС, комунальники, енергетики вживають заходи з мінімізації наслідків буревію”, − зазначив Кравченко.

Він додав, що, за прогнозами синоптиків, шквальний вітер та дощі триватимуть до кінця доби. 

Нагадаємо, у Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва є в області. Є також постраждалі.

Унаслідок негоди на Львівщині та Рівненщині знеструлені понад 150 населених пунктів. 

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