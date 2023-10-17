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В Україні відновили 410 постраждалих від війни медзакладів

Ще 413 медзакладів знаходяться у процесі відновлення.

В Україні відновили 410 постраждалих від війни медзакладів
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

В Україні повністю відновили вже 410 медзакладів, що постраждали внаслідок війни. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Станом на середину жовтня 2023 року в Україні вже вдалося відновити повністю або частково 823 об’єкти медзакладів”, - йдеться у повідомленні. 

В МОЗ уточнили, що з них 413 медзакладів відновлені частково. 

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Найбільше медзакладів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. 

Зазначається, що за час повномасштабної війни ворог пошкодив 1449 об’єктів медзакладів. Ще 190 об’єктів зруйновані росіянами повністю і відновленню не підлягають. 

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської,  Запорізької та Київської областей.

Нагадаємо, в українських клініках встановлено 8 444 генератори, але більшість із них малої потужності.

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