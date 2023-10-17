В Україні відновили 410 постраждалих від війни медзакладів

Ще 413 медзакладів знаходяться у процесі відновлення.

В Україні повністю відновили вже 410 медзакладів, що постраждали внаслідок війни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Станом на середину жовтня 2023 року в Україні вже вдалося відновити повністю або частково 823 об’єкти медзакладів”, - йдеться у повідомленні.

В МОЗ уточнили, що з них 413 медзакладів відновлені частково.

Найбільше медзакладів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Зазначається, що за час повномасштабної війни ворог пошкодив 1449 об’єктів медзакладів. Ще 190 об’єктів зруйновані росіянами повністю і відновленню не підлягають.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Київської областей.

Нагадаємо, в українських клініках встановлено 8 444 генератори, але більшість із них малої потужності.