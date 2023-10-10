Ваш план нестаріння: як діяти для підтримки свого здоров'я після 50

Тільки з віком ми розуміємо, що в молодості робили щось неправильно. Неправильно харчувались, вели неправильний спосіб життя, неправильно виставляли життєві пріоритети та заганяли себе в кут з однієї стресової ситуації в іншу. А коли наступив очікуваний ювілей 50 років поступово починаємо замислюватись над тим, як щось змінити в своєму житті на краще або хоча б уповільнити процес під назвою «старіння».

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Отже, давайте розглянемо поетапні дії, які повинна зробити людина, яка хоче відчувати себе на 20 років молодшою, активнішою, привабливішою та сексуальнішою як для себе так і для оточуючих.

1. Пройти лабораторні обстеження - загальний аналіз крові, цукор в крові, аналізи на гормони щитовидної залози та рівень естрогенів та інші аналізи за рекомендаціями лікарів. Більш детальний перелік аналізів описаний в попередній статті.

2. Ретельно переглянути свій спосіб життя. Секрет довголіття криється у п’ятьох складових: активність, правильне харчування і оптимістичний настрій, сон та водний режим.

Активність обов’язково має бути як фізичною, так і розумовою. Не лінуватися, займатися розумовою і фізичною працею, уникати стресів, бути завжди в чудовому настрої. Кожен новий день повинен бути прожитий яскраво і весело, з користю для себе і своїх близьких. Також кожного дня не забуваємо тренувати свій мозок: читання книг хоча б по 20 сторінок в день, розв’язування кросвордів, гра в шахи і т.д. Говорячи про фізичну активність – це не обов’язково мають бути важкі фізичні вправи, фітнес-клуби і т.д., особливо коли є проблеми з зайвою вагою, це повинні бути звичайні щоденні регулярні прогулянки спочатку по 4-5000 кроків, поступово збільшуючи до 10000 (зараз не проблема замовити по інтернету фітнес-браслет для підрахунку кроків та вирахуванню спалених калорій).

Також щоденно потрібно виділяти час на прості фізичні вправи, наприклад 10-15 присідань, 10-12 вправ для пресу та будь-які розтяжки. Спробуйте замінити перегляд вечірніх серіалів на прогулянки з коханою людиною, подругою, дітьми або внуками і ви помітите покращення настрою, зниження емоційної напруги та відчуття спокою.

3. Переглянути свій раціон харчування. Ми те – що ми їмо. Якщо багато років підряд ви не надавали значення продуктам харчування, які споживали, то настав час це змінити. Ні для кого не секрет, що з роками обмін речовин уповільнюється, їжі для задоволення фізіологічних потреб потрібно менше і вона обов’язково повинна бути якісною.

Які ж продукти зберігають нашу молодість і допомагають організму у профілактиці безлічі старечих захворювань, таких як хвороби судин, серцеві патології, захворювання шлунково-кишкового тракту та ін.?

Насамперед, це продукти з великою кількістю антиоксидантів – фрукти, ягоди, овочі, зелень; продукти, багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6. Це жирна морська риба, морепродукти, авокадо; кисло-молочні продукти, які забезпечать нормальну мікрофлору кишківника.

Слід віддати перевагу таким способам приготування їжі як варіння, тушкування, виключити смажену їжу. Вживати їжу невеликими порціями, в ідеалі розмір кожного прийому їжі повинен поміщатися в одній долоні. Таких прийомів щодня може бути 5-6.

Після 50 років варто зменшити кількість споживаної солі. І обов’язково чиста вода – до 1,5-2 л на день за 6-8 прийомів.

4. Сон та відпочинок. Повноцінний відпочинок – запорука гарного настрою, самопочуття і душевної рівноваги. Він обов'язково потрібен для відновлення ресурсів організму, для поліпшення працездатності і продуктивності, відбувається очищення від старих клітин, що віджили, і заміна їх новими, здоровими; розслабляється мозок, що призводить до збереження психічного та розумового здоров'я.

5. Водний режим. Ні для кого не секрет, що людський організм на 80% складається з води. Вона становить основну масу нашого тіла та бере участь у багатьох важливих процесах, таких як: утворення слини, терморегуляція, захист суглобів, виводить шкідливі речовини з організму, сприяє травленню, запобігає запорам, несе корисні поживні речовини та кисень для всього тіла, є розчинником вітамінів, мікроелементів та інших поживних речовини, які надходять із їжею, впливає на розумову працездатність, підтримує молодості шкіри, покращує настрій.

Ну і не забуваємо про оптимістичний настрій та сміх! Під час сміху на 10% частішає пульс, скорочуються деякі м’язи, виділяється ендорфін («гормон радості»), який має сильну зміцнюючу дію на весь організм, знижується пагубна дія стресових ситуацій на організм людини. Отож смійтеся, радійте життю, кожного дня шукайте привід для позитивних емоцій і будьте здорові!

Отже, ми багато знаємо, як правильно потрібно жити. Ми вже знаємо, що таке тіломіри і тіломерази, ми дуже хочемо мати активне, довге життя без хвороб, відмінно почуватися і гарно виглядати, ми навіть розумієм, як для себе скласти правильний план нестаріння організму. Якщо так – то це чудово і ми вас в цьому підтримуємо.

Якщо ви вагаєтеся щодо того, яким чином краще діяти, які зміни внести до свого життя, і не можете зрозуміти, як правильно вибрати програму, що підходить саме для вашого організму, оскільки кожна людина має свої особливості, то не соромтеся звертатися до нас. Наші експерти в галузі здорового способу життя та антистарінгу готові надати вам консультацію та відповісти на всі ваші запитання.