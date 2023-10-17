​​В українських клініках встановили майже 8,5 тис. генераторів, але більшість із них невеликої потужності

МОЗ також працює над тим, щоб обладнати медзаклади сонячними станціями з акумуляторами, які накопичують енергію.

В українських клініках встановлено 8444 генератори, але більшість із них малої потужності.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, передає "Інтерфакс-Україна".

"З початку війни МОЗ скоординувало постачання до лікарень понад 2 600 генераторів різної потужності (від 7,5 кВт до 200 кВт). Генератори розподіляють відповідно до потреб лікарень. Десь може бути встановлено один потужний генератор на всю лікарню, а десь кілька невеликих генераторів. Нині в медзакладах України є 8444 генератори, але більшість із них - невеликої або середньої потужності", - сказав він.

Дубров нагадав, що під час контрактування медзакладів Національною службою здоров'я з 2022 року було запроваджено вимогу, згідно з якою кожна лікарня зі стаціонарним відділенням має бути забезпечена щонайменше одним генератором. Крім того, МОЗ зважає на проблеми з водопостачанням і теплом, які виникають під час блекаутів, тому частина лікарень нині повністю автономна, - вони мають власні свердловини й автономні котельні.

Заступник міністра повідомив, що в медзакладах, а також у пологових будинках і дитбудинках установлено 1092 станції Starink, які в разі критичних ситуацій, коли під час відключень світла є перебої з мобільним зв'язком, дадуть змогу залишатися на зв'язку.

Дубров нагадав, що МОЗ працює над тим, щоб обладнати медзаклади сонячними станціями з акумуляторами, які накопичують енергію. Такими станціями обладнано вже 32 українські медзаклади.

Він наголосив, що генератори постачають до медзакладів за рахунок різних джерел. Зокрема, значну частину було направлено до лікарень за допомогою міжнародних партнерів і благодійників, частину закуплено за кошти платформи U24. Крім того, їх закуповують самі лікарні, а також місцева влада.

Дубров нагадав, що лікарні - це об'єкти критичної інфраструктури, які не задіяні у віялових відключеннях, тому відсутність електроенергії в них можлива лише в разі суттєвих пошкоджень мережі або блекаутів.

Нагадаємо, станом на 1 серпня в Україні відновили повністю або частково понад 750 медичних закладів.