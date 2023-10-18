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Кіберфахівці СБУ знищили 5 новітніх комплексів відеоспостереження та один РЕБ ворога

Ця техніка дозволяла коригувати артилерійські удари та виявляти ЗСУ.

Кіберфахівці СБУ знищили 5 новітніх комплексів відеоспостереження та один РЕБ ворога
Скріншот відео
Фото: СБУ

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси "Муром" і один "Пергам". Окупанти використовують їх для цілодобового стеження за нашою територією.

Як повідомляє СБУ, техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари.

Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.

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Нагадаємо, у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”. Неподалік від аеродрому розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Ураження були потужними – зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

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