Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси "Муром" і один "Пергам". Окупанти використовують їх для цілодобового стеження за нашою територією.

Як повідомляє СБУ, техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари.

Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.

Нагадаємо, у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”. Неподалік від аеродрому розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Ураження були потужними – зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.