Україна та Румунія підписали меморандум про нарощення оборонних можливостей

Йдеться про збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва.

У середу після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, Міністерство стратегічної промисловості України та Міністерство економіки Румунії підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", – пояснив прем'єр.

Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:

Так, Україна та Румунія уклали угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між н.п. Біла Церква та Сігету Мармацієй.

"Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску", – зазначив Шмигаль.

Також, Україна та Румунія посилять співпрацю із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

Також, Україна та Європейське співтовариство підписали Міжурядовий Імплементаційний протокол про реадмісію осіб.

Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією. Та Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.

"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", – розповів Шмигаль.

Під час візиту президента Зеленського у Бухаресті, Україна та Румунія підписали декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання.