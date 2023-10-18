Удар по селу Гроза: наразі уже нараховано більше 290 тисяч грн для виплат членам 22 родин загиблих, – Синєгубов

Також до допомоги родинам загиблих долучилися міжнародні організації.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що влада тримає на контролі питання допомоги членам родин загиблих та постраждалим від ракетного удару по с. Гроза.

“Наразі уже нараховано більше 290 тис. грн для виплат членам 22 родин загиблих, відповідно до рішення Шевченківської селищної військової адміністрації. Виплати іншим постраждалим будуть здійснені найближчим часом”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також селищною ВА надана першочергова допомога для усунення пошкоджень постраждалих будинків. Роботи по тимчасовому усуненню руйнувань проведено у повному обсязі за допомоги благодійного фонду DRC (Данська Рада у справах біженців) та Міжнародної організації з міграції.

Глава ОВА також повідомив, що влада продовжує комунікацію з іншими міжнародними партнерами.

“Уже здійснено виплати 23 постраждалим сім'ям від благодійного фонду "Актед" за підтримки ООН. Організація UNICEF, у свою чергу, здійснює виплати 9 постраждалим сім'ям з дітьми. Особливу увагу приділяємо долі дітей, що залишилися внаслідок теракту росіян без батьків. Уже оформлено опікунство близьких родичів над 11 такими дітьми”, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, минулого тижня МВС України повідомило, що від удару росіян ракетою “Іскандер” по кафе у селі Гроза загинуло 59 людей. Впізнання тіл загиблих завершено. Всі загиблі – цивільні.

Правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.