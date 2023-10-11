Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.

Правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

5 жовтня близько 13:25 російські військові завдали ракетний удар по с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання ракети «Іскандер-М» у місцеве кафе, де проходив поминальний обід. 53 мирних мешканці загинуло, ще 6 отримали поранення.

Правоохоронці встановили осіб, які навели російську ракету на цивільний об‘єкт. Ними виявились двоє рідних братів – 23-річний та 30-річний мешканці с. Гроза, які перед деокупацією Харківщини втекли на територію РФ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури складено повідомлення про підозру братам.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури складено повідомлення про підозру 23-річному та 30-річному братам за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також одному з них додатково інкриміновано пособництво у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством ( ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога. Вони стали псевдополіцейськими.

Після деокупації регіону вони втекли до РФ та продовжили працювати на російських кураторів. Передавали їм необхідну інформацію. Для цього підтримували нібито дружні стосунки з односельчанами та різними психологічними методами отримували від них необхідну інформацію. Місцеві мешканці не розуміли, що брати під виглядом ненав’язливих розмов насправді проводять підривну діяльність проти України.

Старший брат детально дізнався у односельців, хто буде на поминальному заході, о котрій він буде та де саме. Цю інформацію передав своїм російським кураторам, які на підставі отриманих даних прийняли рішення щодо вогневого ураження цивільної цілі.

Він розумів, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – його знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав йому інформацію.

Молодший брат під час спілкування із своєю дружиною повідомив про причетність брата до ракетного удару у с. Гроза та попросив нікому про це не розказувати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав.

Нагадаємо, після ракетного удару росіян по Грозі повністю осиротіли шестеро дітей. Місцева влада аналізує їх потреби та думає над можливим усиновленням.

5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали ракетного удару, імовірно "Іскандером-М", по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де відбувалися поминки у зв'язку з перепохованням українського військового.

Станом на 10 жовтня відомо про 53 загиблих унаслідок ракетного удару.