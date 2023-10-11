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Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн

Йдеться про розкрадання газу. 

Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Фото: Макс Требухов

Чинному народному депутату повідомили про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ. Прізвище депутата не оголосили, але Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Ярослава Дубневича.

"Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року – епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн та у серпні 2020 року – епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. 

Справа стосується розкрадання газу на ТЕЦ Ярослава та Богдана Дубневичів. Перша справа щодо розкрадання стосується привласнення 300 млн кубометрів газу у 2013-2015 роках.

Причетність Ярослава Дубневича та Богдана Дубневича до розкрадання газу на ТЕЦ тоді не була встановлена. Зараз Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ перебувають в управлінні "Нафтогазу".

Друга стосується розкрадання 151,8 млн кубометрів газу співробітниками компаній "Енергія – Новий Розділ", "Енергія – Новояворівськ" та "Енергія" (кінцеві бенефіціари до 2020 року – брати Дубневичі, потім – їхні сини).

За даними ЦПК, підозру Дубневичу зараз оголошували заочно. Депутат не з’явився на виклик по повістці та не відповідав на дзвінки детективів. Захисники депутата повідомили, що не знають, де перебуває Дубневич.

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