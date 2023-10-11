Окупанти обстріляли в Херсонській області будинки, навчальний заклад і сільгосптовариство

За минулу добу ворог здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", – написав він.

Нагадаємо, що учора поранень у Херсонській області зазнала мешканка Кізомиса. У 74-річної жительки діагностували контузію, травму голови та ноги. Аби викликати швидку, їй довелося їхати до Херсона.