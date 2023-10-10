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ПРООН допоможе Київщині відновити більше 50 об'єктів

За кошти Фонду ліквідації Київщина відбудовує 30 житлових будинків та 26 об’єктів громадського призначення у 18 громадах.

ПРООН допоможе Київщині відновити більше 50 об'єктів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Київська область отримає допомогу від ПРООН для відновлення об’єктів за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Як уточнюється, йдеться про технічну підтримку з інженерних, фінансових та антикорупційних питань на 56 об’єктах. Замовником робіт на них є Київська ОВА.

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За кошти Фонду ліквідації Київщина відбудовує 30 житлових будинків та 26 об’єктів громадського призначення у 18 громадах.

“Планується відновлення пошкоджених та зруйнованих шкіл, дитячих садків і лікарень, зведення захисних споруд цивільного захисту та нових укриттів”, - повідомили у Київській ОВА. 

ПРООН надаватиме технічну допомогу вже з листопада 2023 року.

Як раніше повідомлялось, Верховна Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло.

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