Підозрюваний у хабарництві директор департаменту інфраструктури Сум вийшов під заставу

Олександр Журба вийшов під заставу у розмірі 1 476 200 гривень.

Сьогодні, 10 жовтня, директора департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу відпустили під заставу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що підозрюваний у хабарництві вийшов під заставу у розмірі 1 476 200 гривень.

Олександр Журба має здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з міста без дозволу.

Уточнюється, що прокуратура просила для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн гривень. Водночас адвокат посадовця просив про запобіжний захід, не пов‘язаний з триманням під вартою.

Раніше мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу розміром 3 млн гривень.

Нагадаємо, 2 жовтня Лисенка і директора департаменту інфраструктури міськради викрили на хабарі в розмірі 2,13 млн гривень.

Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України.