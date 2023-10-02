Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
ГоловнаСуспільствоПодії

Мера Сум викрили під час одержання хабара

Загальна сума хабара складає 2,13 млн гривень.

Мера Сум викрили під час одержання хабара
Фото: Пресслужба СБУ

Співробітники НАБУ, СБУ та САП викрили “на гарячому” Сумського міського голову Олександра Лисенка та директора Департаменту міськради.

Про це повідомила пресслужба НАБУ

“Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що гроші їм передавались за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Загальна сума хабара складає 2,13 млн гривень.

Фото: Пресслужба НАБУ

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. НАБУ пообіцяло згодом надати деталі.

Фото: Пресслужба НАБУ

Фото: Пресслужба НАБУ

Як раніше повідомлялось, НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки викрили "на гарячому" виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду Одещини. Суддю спіймали на отриманні майже 50 тис. гривень. Ці кошти зловмисник прохав за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies