Співробітники НАБУ, СБУ та САП викрили “на гарячому” Сумського міського голову Олександра Лисенка та директора Департаменту міськради.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гроші їм передавались за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Загальна сума хабара складає 2,13 млн гривень.

Фото: Пресслужба НАБУ

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. НАБУ пообіцяло згодом надати деталі.

Фото: Пресслужба НАБУ

Фото: Пресслужба НАБУ

Як раніше повідомлялось, НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки викрили "на гарячому" виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду Одещини. Суддю спіймали на отриманні майже 50 тис. гривень. Ці кошти зловмисник прохав за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.