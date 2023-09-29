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НАБУ, САП і СБУ піймали на хабарі в.о. керівника Комінтернівського райсуду Одещини

Суддя якраз отримував майже 50 тисяч гривень.

НАБУ, САП і СБУ піймали на хабарі в.о. керівника Комінтернівського райсуду Одещини

НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки викрили "на гарячому" виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду Одещини.

Про це повідомляє Антикорупційне бюро.

Суддю піймали на отриманні майже 50 тисяч гривень. Ці кошти зловмисник прохав за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

У НАБУ додали, що попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 368 КК України - одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

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Нагадаємо, днями співробітники СБУ та НАБУ викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. 

Раніше ВАКС визнав винними у хабарництві суддю з Рівненщини та адвоката, але звільнив від відбування покарання. Вони мають внести застави на спеціальний рахунок Нацбанку на підтримку ЗСУ.

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