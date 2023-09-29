СБУ повідомила про підозру російському «перевізнику» шахедів та «вагнерівців»

Саме він організував переправлення дронів-камікадзе типу «Шахед» з Ірану до українського кордону та перевозив «вагнерівців».

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії «223 льотний загін» міноборони рф Юрію Великокладу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відомо, що саме Великоклад організував переправлення дронів-камікадзе типу «Шахед» з Ірану до українського кордону, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми.

«Тоді ворог завдав удару по двох багатоповерхових житлових будинках та адмінбудівлі у центральній частині міста. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення», – йдеться у повідомленні відомства.

Встановлено, що перевезення іранських дронів на територію рф здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років гендиректор надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну «вагнерівців». Надалі бойовиків переправляли в район Бахмута для штурму українського міста.

Для цього бойовики укладали угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден. За 8 міжнародних авіарейсів «вагнерівці» витратили 56 млн російських рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Великокладу про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Підозру Юрію Великокладу повідомлено заочно, оскільки зловмисник перебуває на території рф.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру генерал-полковнику РФ, який створив на окупованій території мережу російських тюрем, де проводили тортури з використанням електричного струму та інсценування «розстрілів».