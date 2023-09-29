У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь родичі й нащадки жертв Бабиного Яру.

У 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави встановив лампадку до пам’ятного знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь Праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, Праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів, рабини.

Представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

“Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру”, – сказав президент під час спілкування з учасниками заходу.

Володимир Зеленський відзначив героїзм Праведників народів світу.

«Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що «Ніколи знову!» – це не порожні слова», – наголосив Глава держави.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Від імені Президента також встановлено кошики квітів до пам’ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, та до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним нацистами ромам.