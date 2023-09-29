СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії

СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів "елітного" спецназу РФ, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та країнах ЄС.

Правоохоронці встановили особи всього командного складу та ключових співробітників. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Серед них – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського гру. На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій зс рф, а також їхнім пособникам з числа бойовиків "л/днр", повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія)", – йдеться у повідомленні.

Через "специфіку" завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику генштабу Росії, але в окремих випадках підпорядковуються безпосередньо президенту РФ Путіну.

За вказівкою кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове Луганської області.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10".

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків "л/днр" у район міста Первомайськ. Звідти дрони запустили у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою. Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігалися.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій РФ до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році. Таким чином кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти. При цьому нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки.

Нагадаємо, що вибухи на артскладах у Сватовому розслідували з 2015 до 2021 року. Причиною вибухів слідство назвало дії невідомих диверсантів. Судили двох українських командирів реактивних артилерійських батарей. Їм закидають недбале ставлення до військової служби (ч.3 ст.425 Кримінального кодексу), яке призвело до гибелі трьох людей та заподіяння шкоди на суму понад 15 млн гривень.