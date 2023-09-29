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Росіяни обстріляли 22 населені пункти Запорізької області

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.

Росіяни обстріляли 22 населені пункти Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Юрій Малашко.

"116 обстрілів - від ворожої атаки постраждали 22 населені пункти Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - написав він.

Зокрема, ворог здійснив ракетний удар по Комишувасі, 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Красного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а також поцілив 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

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Також по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Червоного, Залізничного, Левадного, Преображенки, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню припало 103 артудари.

Нагадаємо, 26 вересня росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав по регіону 130 ударів. Є загиблий та поранений.

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