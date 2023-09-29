Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.

Російські окупаційні війська обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Юрій Малашко.

"116 обстрілів - від ворожої атаки постраждали 22 населені пункти Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - написав він.

Зокрема, ворог здійснив ракетний удар по Комишувасі, 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Красного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а також поцілив 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

Також по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Червоного, Залізничного, Левадного, Преображенки, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню припало 103 артудари.

Нагадаємо, 26 вересня росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав по регіону 130 ударів. Є загиблий та поранений.