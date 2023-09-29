За минулу добу ЗСУ знищили ще 340 російських окупантів та 34 ворожих дрони

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 277 660 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 277660 (+340) осіб
- танків - 4687 (+8)
- бойових броньованих машин - 8972 (+10)
- артилерійських систем - 6409(+34)
- РСЗВ - 794 (+1)
- засоби ППО - 536 (+1)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34)
- крилаті ракети - 1529 (+0)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21)
- спеціальна техніка - 930 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Україну 39 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131".
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.