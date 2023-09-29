За минулу добу ЗСУ знищили ще 340 російських окупантів та 34 ворожих дрони

Загалом Росія вже втратила в Україні 277 660 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 277 660 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 277660 (+340) осіб

танків - 4687 (+8)

бойових броньованих машин - 8972 (+10)

артилерійських систем - 6409(+34)

РСЗВ - 794 (+1)

засоби ППО - 536 (+1)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34)

крилаті ракети - 1529 (+0)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21)

спеціальна техніка - 930 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Україну 39 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131".

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.