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У Києві в ДТП за участю чотирьох авто загинули двоє людей

Поліція розслідує усі обставини та механізм аварії.

У Києві в ДТП за участю чотирьох авто загинули двоє людей
Фото: Нацполіція

У Києві в результаті ДТП за участю чотирьох авто загинуло двоє людей, ще двоє дістали тілесні ушкодження.

Про це повідомила пресслужба столичної Національної поліції.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 28 вересня близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі.

Попередньо відомо, що водій автомобіля "MITSUBISHI LANCER" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями "KIA SORENTO", "SKODA FABIA" та "RENAULT SANDERO".

Унаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля "MITSUBISHI LANCER" загинули, водій і пасажир автомобіля "KIA SORENTO" отримали тілесні ушкодження.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.

Нагадаємо, вчора в Запоріжжі сталася ДТП, під час якої постраждало 8 осіб

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