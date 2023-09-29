У Києві в результаті ДТП за участю чотирьох авто загинуло двоє людей, ще двоє дістали тілесні ушкодження.

Про це повідомила пресслужба столичної Національної поліції.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 28 вересня близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі.

Попередньо відомо, що водій автомобіля "MITSUBISHI LANCER" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями "KIA SORENTO", "SKODA FABIA" та "RENAULT SANDERO".

Унаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля "MITSUBISHI LANCER" загинули, водій і пасажир автомобіля "KIA SORENTO" отримали тілесні ушкодження.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.

Нагадаємо, вчора в Запоріжжі сталася ДТП, під час якої постраждало 8 осіб.