У Києві в результаті ДТП за участю чотирьох авто загинуло двоє людей, ще двоє дістали тілесні ушкодження.
Про це повідомила пресслужба столичної Національної поліції.
За даними правоохоронців, ДТП сталася 28 вересня близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі.
Попередньо відомо, що водій автомобіля "MITSUBISHI LANCER" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями "KIA SORENTO", "SKODA FABIA" та "RENAULT SANDERO".
Унаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля "MITSUBISHI LANCER" загинули, водій і пасажир автомобіля "KIA SORENTO" отримали тілесні ушкодження.
Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.
Нагадаємо, вчора в Запоріжжі сталася ДТП, під час якої постраждало 8 осіб.