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У Запоріжжі маршрутка в’їхала в електроопору, постраждало 8 осіб

Правоохоронці встановлюють причини ДТП. 

У Запоріжжі маршрутка в’їхала в електроопору, постраждало 8 осіб
Фото: ДСНС

У Запоріжжі сталася ДТП, під час якої постраждало 8 осіб.

Про це повідомляє ДСНС України. 

Вранці 28 вересня в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік. 

В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, вчора в Обухівському районі Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули троє людей.

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