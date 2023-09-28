У Запоріжжі сталася ДТП, під час якої постраждало 8 осіб.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вранці 28 вересня в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік.

В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, вчора в Обухівському районі Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули троє людей.