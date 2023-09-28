Головне за ніч та ранок четверга, 28 вересня: нічний наліт "шахедів", візит нового міністра оборони Великої Британії

Цієї ночі ворожі дрони атакували Кіровоградщину. Сили ППО знищили частину "Шахедів" над областю, проте є влучання.

Уночі 27 вересня російська армія атакувала ударними безпілотниками і Одеську область, повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Жодних влучань та зруйнувань. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні. Очільник ОВА додав, що було зафіксовано декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів".

Загалом у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну 44 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим).

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 34 "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників. Для відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс С-300 та 6 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби, 27 вересня, армія РФ втратила на війні проти України близько 330 осіб, з початку повномасштабного вторгнення – близько 277 320 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Ворожа ракета знову влучила в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.

Про ситуацію щодо ворожих обстрілів за минулу добу повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Удень 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА типу «Орлан» та 20 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136».

Увечері, 27 вересня, близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

До Києва із офіційним візитом прибув міністр оборони (державний секретар) Великої Британії Грант Шаппс.

Він уже зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідне відео опубліковано у Telegram президента.

"Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – сказав Зеленський.

На сайті президента додали, що співрозмовники обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо йшлося про початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

Згодом про візит повідомив і сам Шаппс у X. "Я повернувся до Києва цього тижня, щоб запитати в президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги. Оскільки Україна повертає свою територію, підтримка Великобританії залишається непохитною. Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення Путіна. Слава Україні", – написав він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!