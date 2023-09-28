Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора окупанти били по 27 населених пунктах Запоріжжя, є поранений

Надійшло 25 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури.

Учора окупанти били по 27 населених пунктах Запоріжжя, є поранений
Фото: Юрій Малашко

Протягом минулої доби російська армія обстріляла 27 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 125 артилерійських ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано 9 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки. 10 атак безпілотниками ворог здійснив по Гуляйполю, Новоданилівці, Полтавці, Ольгівському, Новодарівці, П'ятихатках та Малих Щербаках. Також росіяни завдали 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки. Постраждалого госпіталізували. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у вівторок 26 вересня росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав по регіону 130 ударів. Є загиблий та поранений.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies