Учора окупанти били по 27 населених пунктах Запоріжжя, є поранений

Протягом минулої доби російська армія обстріляла 27 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 125 артилерійських ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано 9 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки. 10 атак безпілотниками ворог здійснив по Гуляйполю, Новоданилівці, Полтавці, Ольгівському, Новодарівці, П'ятихатках та Малих Щербаках. Також росіяни завдали 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки. Постраждалого госпіталізували. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у вівторок 26 вересня росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав по регіону 130 ударів. Є загиблий та поранений.