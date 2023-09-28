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Росіяни обстріляли Одещину безпілотниками, без жертв і руйнувань

Унаслідок падіння уламків "Шахедів" загорілася суха трава.

Росіяни обстріляли Одещину безпілотниками, без жертв і руйнувань
Фото: ОК "Південь"

Уночі 27 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє у Telegram олова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Жодних влучань та зруйнувань. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що було зафіксовано декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів".

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Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що цієї ночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.

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