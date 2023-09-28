Росіяни обстріляли Одещину безпілотниками, без жертв і руйнувань

Уночі 27 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє у Telegram олова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Жодних влучань та зруйнувань. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що було зафіксовано декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів".

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що цієї ночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.