ППО знищила цієї ночі 34 ворожі "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників, – Повітряні сили

У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну 44 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим).

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, сили ППО знищили 34 "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників. Для відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протягом середи 27 вересня було ліквідовано шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.