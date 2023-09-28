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ППО знищила цієї ночі 34 ворожі "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників, – Повітряні сили

Атаку росіян відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

ППО знищила цієї ночі 34 ворожі "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників, – Повітряні сили
Фото: скрин відео

У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну 44 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим).

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, сили ППО знищили 34 "Шахеди" та 6 розвідувальних безпілотників. Для відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протягом середи 27 вересня було ліквідовано шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

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Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.

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