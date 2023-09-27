Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські аграрії через війну втратили більше 40 млрд доларів

Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами без урахування тимчасово окупованих регіонів є 174 тис. квадратних кілометрів українських земель. 

Українські аграрії через війну втратили більше 40 млрд доларів
Фото: Макс Требухов

Українські аграрії через війну з Росією отримали прямих та опосередкованих збитків на суму більше 40 млрд доларів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, підтверджені прямі збитки (руйнування інфраструктури, господарських об’єктів, логістичних ланцюжків, нищення та викрадення ворогом збіжжя і сільгосптехніки) аграрної галузі перевищили 8,7 млрд доларів. 

“А ще ж є непрямі збитки — щонайменше у 30,5 млрд доларів І це, на жаль, не остаточна цифра. Бо коли ми достеменно підрахуємо шкоду, заподіяну унаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, сума буде набагато більшою”, - сказав Гайду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Наслідки ж забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами, руйнування верхніх шарів ґрунту через “прильоти” та підриви при розмінуванні складно оцінити.

“Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами є 174 тисячі квадратних кілометрів українських земель. І це без урахування тимчасово окупованих регіонів”, - розповів депутат. 

Парламентарі зараз обговорюють питання “зернових репарацій”, але про конкретні механізми наразі не йдеться.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies