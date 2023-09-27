Українські аграрії через війну втратили більше 40 млрд доларів

Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами без урахування тимчасово окупованих регіонів є 174 тис. квадратних кілометрів українських земель.

Українські аграрії через війну з Росією отримали прямих та опосередкованих збитків на суму більше 40 млрд доларів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, підтверджені прямі збитки (руйнування інфраструктури, господарських об’єктів, логістичних ланцюжків, нищення та викрадення ворогом збіжжя і сільгосптехніки) аграрної галузі перевищили 8,7 млрд доларів.

“А ще ж є непрямі збитки — щонайменше у 30,5 млрд доларів І це, на жаль, не остаточна цифра. Бо коли ми достеменно підрахуємо шкоду, заподіяну унаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, сума буде набагато більшою”, - сказав Гайду.

Наслідки ж забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами, руйнування верхніх шарів ґрунту через “прильоти” та підриви при розмінуванні складно оцінити.

“Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами є 174 тисячі квадратних кілометрів українських земель. І це без урахування тимчасово окупованих регіонів”, - розповів депутат.

Парламентарі зараз обговорюють питання “зернових репарацій”, але про конкретні механізми наразі не йдеться.