Росіяни за день здійснили 36 обстрілів Сумщини

За день було зафіксовано 228 вибухів.

Сьогодні, 27 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього потягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 228 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та АГС. Також ворожий вертоліт здійснив пуски ракет, а з БпЛА окупанти скинули снаряди типу ВОГ.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії, також її атакували дроном-камікадзе.

Есманську, Хотінську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Юнаківську таа Миколаївську з артилерії.

Крім того, Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли село Широка Балка у Станіславській громаді на Херсонщині. Були пошкоджені будівлі.