Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день здійснили 36 обстрілів Сумщини

За день було зафіксовано 228 вибухів. 

Росіяни за день здійснили 36 обстрілів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 27 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього потягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 228 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та АГС. Також ворожий вертоліт здійснив пуски ракет, а з БпЛА окупанти скинули снаряди типу ВОГ. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії, також її атакували дроном-камікадзе.

Есманську, Хотінську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Юнаківську таа Миколаївську з артилерії.

Крім того, Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли село Широка Балка у Станіславській громаді на Херсонщині. Були пошкоджені будівлі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies