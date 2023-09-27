Українські безпілотники вразили 4 одиниці ворожої техніки

Українські ударні безпілотники продовжують знищувати російську техніку.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 4 одиниці ворожої техніки:
- ЛАТ (1 од.) – знищено
- САУ 2с19 МСТА-С (1 од.) – уражено
- ЗРК Стріла-10 (1 од.) – знищено
- Гаубиця Д-30 (1 од.) – уражено
Нагадаємо, бійці Національної гвардії знищили російську самохідну артилерійську установку “Гіацинт-С”. Раніше повідомлялось, що "Армія дронів" побила рекорд знищених за тиждень російських гармат.