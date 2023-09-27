Українські безпілотники вразили 4 одиниці ворожої техніки

Нагадаємо, бійці Національної гвардії знищили російську самохідну артилерійську установку “Гіацинт-С”. Раніше повідомлялось, що "Армія дронів" побила рекорд знищених за тиждень російських гармат.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ .

Дві одиниці техніки були знищені, ще дві - вражені.

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