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Українські безпілотники вразили 4 одиниці ворожої техніки

Дві одиниці техніки були знищені, ще дві - вражені.

Українські безпілотники вразили 4 одиниці ворожої техніки
Фото: Стратком ЗСУ

Українські ударні безпілотники продовжують знищувати російську техніку. 

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 4 одиниці ворожої техніки:

  • ЛАТ (1 од.) – знищено 
  • САУ 2с19 МСТА-С (1 од.) – уражено 
  • ЗРК Стріла-10 (1 од.) – знищено 
  • Гаубиця Д-30 (1 од.) – уражено

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Нагадаємо, бійці Національної гвардії знищили російську самохідну артилерійську установку “Гіацинт-С”. Раніше повідомлялось, що "Армія дронів" побила рекорд знищених за тиждень російських гармат.

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