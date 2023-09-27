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В Одесі понад 4 години боролись із масштабною пожежею

Внаслідок пожежі могли згоріти більше 100 житлових будинків.

В Одесі понад 4 години боролись із масштабною пожежею
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 27 вересня, у Київському районі Одеси виникла масштабна пожежа, яку ліквідовували більше 4 годин.   

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Поблизу житлових будинків на площі понад 10 га горіла трава. Вогонь перекинувся на 5 будинків, ще понад 100 будівель вдалось врятувати. 

“Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою”, - зазначили в ДСНС. 

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Як раніше повідомляла ДСНС, на Миколаївщині триває гасіння двох масштабних пожеж в екосистемах. У області виникло одразу два загорання сухої трави та чагарників на відкритих територіях в с. Лупареве та с. Новоруське Миколаївського району. Орієнтовна площа пожеж на момент прибуття вогнеборців склала 7 та 5 га. В обох випадках існує загроза перекидання полум’я на дачні будинки та населений пункт.

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