Сьогодні, 27 вересня, у Київському районі Одеси виникла масштабна пожежа, яку ліквідовували більше 4 годин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Поблизу житлових будинків на площі понад 10 га горіла трава. Вогонь перекинувся на 5 будинків, ще понад 100 будівель вдалось врятувати.

“Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою”, - зазначили в ДСНС.

Як раніше повідомляла ДСНС, на Миколаївщині триває гасіння двох масштабних пожеж в екосистемах. У області виникло одразу два загорання сухої трави та чагарників на відкритих територіях в с. Лупареве та с. Новоруське Миколаївського району. Орієнтовна площа пожеж на момент прибуття вогнеборців склала 7 та 5 га. В обох випадках існує загроза перекидання полум’я на дачні будинки та населений пункт.