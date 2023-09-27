Окупаційні війська вбили одну людину на Донеччині та поранили чотирьох.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Окупанти нині обстріляли північ області - під вогонь ворога потрапили м. Костянтинівка, м. Торецьк та с. Калинівка Часовоярської громади.

За попередніми даними, проти населення росіяни застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Від влучання загинув один з жителів. Ще четверо цивільних – жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі перебувають у медзакладах.

Ворожа атака зруйнувала й понівечила понад два десятка приватних осель і господарських споруд – у будівлях вибиті вікна, двері, зруйновані дахи. Також пошкоджено газопровід і електромережі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура проводить досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, упродовж минулої доби армія РФ обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", авіацію, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув командир розвідувального взводу батальйону особливого призначення штурмової бригади "Буревій", лейтенант Костянтин Ковтун.