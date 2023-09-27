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У Броварах правоохоронці викрили суддю на хабарництві

Правоохоронці встановили, що суддя вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» у цивільній справі.

У Броварах правоохоронці викрили суддю на хабарництві
Фото: НАБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За даними правоохоронців, суддя вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час судового засідання. 

Співробітники СБУ та НАБУ викрили його «на гарячому» при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. доларів США. 

За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це – обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони. 

Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку 1 тис. доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача. 

Наразі судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США. 

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. 

Нагадаємо, на початку вересня ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва. У травні НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – голову ВС Князєва та адвоката Горецького викрили на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів.

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