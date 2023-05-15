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НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)

НАБУ пообіцяло згодом повідомити деталі.

НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Фото: Пресслужба НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили факти корупції у Верховному Суді України.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС”, - йдеться у повідомленні.

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В НАБУ додали, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Також антикорупційний орган пообіцяв згодом повідомити деталі.

Як повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела, антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князєва при отриманні хабара у розмірі близько 3 млн доларів.

Як повідомило ZN.UA, Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго

Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Також обшуки проходять у ще 18 суддів ВС, які слухали цю справу. Тепер Вища рада правосуддя має їх відсторонити. 

Оскільки Князєв уже близько 1,5 роки не має заступника, його затримання означатиме "обезголовлення" органу.

Нагадаємо, НАБУ і САП оголосили в розшук сімох осіб, яких підозрюють у справі махінацій з майном Фонду держмайна України (ФДМУ). Серед них - ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

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