Російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

За 15 травня росіяни обстріляли Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Новослобідську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 136 вибухів.

Найбільше обстрілювали Білопільську громаду - по ній били з міномету (51 вибух) та ствольної артилерії (7 вибухів), а також випустили 55 гранат з гранатомету.

Шалигинську громаду обстріляли з мінометів, а Краснопільську - з САУ.

Новослобідську громаду обстріляли з крупнокаліберного кулемету та зі ствольної артилерії, в результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок. А через мінометний обстріл було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Чотири людини загинули внаслідок ракетного авіаудару по лікарні.