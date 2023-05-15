Сьогодні російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область - Червоногригорівську громаду та сам Нікополь, по якому поцілили майже 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На цю хвилину вiдомо про трьох постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина. Її госпіталізували, стан нині задовільний. Ще двоє чоловіків, 61 та 42 років, лікуватимуться амбулаторно”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі загорілись господарські споруди та об'єкт iнфраструктури.

Також постраждали 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків, знищена одна господарська споруда, а ще 8 пошкоджені.

Від обстрілів постраждали п’ять автівок, є руйнування на СТО та трьох приватних підприємствах.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, поліцейські підрозділу “Білий янгол” потрапили під обстріл у Донецькій області. Пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення.