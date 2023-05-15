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Російська армія обстріляла житлові будинки в селі на Херсонщині, є поранені

Потерпілих доставили до медзакладу Херсона.

Російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, вороги били по житлових будинках. 

"Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили наші військові", - додав Прокудін.

Нагадаємо, російські окупанти нині обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп'янського району. Є загиблі.

Також росіяни завдали два ракетні удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300.

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