Російська армія обстріляла житлові будинки в селі на Херсонщині, є поранені

Російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вороги били по житлових будинках.

"Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили наші військові", - додав Прокудін.

Нагадаємо, російські окупанти нині обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп'янського району. Є загиблі.

Також росіяни завдали два ракетні удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300.