Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині, двоє загиблих

Ще один чоловік отримав поранення.

Російські окупанти знову обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп'янського району.

Про це в Телеграм повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинули дві людини, 65-річні жінка та чоловік.

Крім того, чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 14 травня, російські окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, загинуло двоє цивільних людей.