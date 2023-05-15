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Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині, двоє загиблих

Ще один чоловік отримав поранення.

Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині, двоє загиблих
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Російські окупанти знову обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп'янського району. 

Про це в Телеграм повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинули дві людини, 65-річні жінка та чоловік. 

Крім того, чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби, 14 травня, російські окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, загинуло двоє цивільних людей.

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