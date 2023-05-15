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Безпекові пакети, які Україна отримує зараз від союзників, є далеко не останніми, − Єрмак

Під час дипломатичних контактів Президента обговорювалися стратегічні та геополітичні речі, які вплинуть на всю безпекову архітектуру Європи в майбутньому.

Безпекові пакети, які Україна отримує зараз від союзників, є далеко не останніми, − Єрмак
Фото: ОПУ

Безпекові пакети, які Україна отримує зараз від союзників, є далеко не останніми. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, який зараз перебуває у Великій Британії разом з президентом Володимиром Зеленським.

“Під час дипломатичних контактів Президента обговорювалися справді стратегічні, геополітичні речі, які вплинуть на всю безпекову архітектуру Європи в майбутньому”, − зазначив він, підкерсливши, що Україна відіграватиме в цьому провідну роль. 

Єрмак додав, що українська команда працює над зміцненням оборонної підтримки та євроатлантичною інтеграцією. 

“І ми розуміємо, що часу на те, щоб певні питання “їхали” в нас немає − вони повинні “летіти””, − підкреслив очільник ОПУ.

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За його словами, від британського прем‘єр-міністра Київ має чіткі кроки: майбутні навчання наших пілотів на західних винищувачах, надання нам озброєння, зокрема ударних БПЛА.

Єрмак додав, що вектор української дипломатії направлений на пріоритетне питання безпеки, яка має декілька складових сьогодні: 

  • перевага на суходолі, яка дасть можливість повернути наші території;
  • домінування в небі, що позбавить ворога можливостей використовувати авіацію та завдавати шкоди ударами з повітря;
  • чіткі гарантії безпеки і вступ до НАТО. 

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів. Також влітку британці відкриють початковий етап льотних навчань для українських пілотів, які зможуть отримати базову підготовку.

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