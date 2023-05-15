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​На Тернопільщині знешкодять російську ракету Х-55, яка не вибухнула під час обстрілу 13 травня

Станом на ранок 15 травня про втрату майна від атаки росіян заявили 43 людини.

​На Тернопільщині знешкодять російську ракету Х-55, яка не вибухнула під час обстрілу 13 травня
уламки збитої ракети Х-55 (архівне фото)
Фото: Нацгвардія

На Тернопільщині сьогодні будуть знешкоджувати одну з російських ракет, яка впала за межами обласного центру і не розірвалася. Це ракета типу Х-55, яку випустили росіяни під час другого обстрілу області вночі 13 травня.

Про це повідомили на брифінгу в Тернопільській обласній військовій адміністрації, передає ZAXID.NET.

Крім того, в ОВА спростували російський фейк про потрапляння ракети в склад снарядів з збідненим ураном. 

"Це неправда. Радіаційний фон на Тернопільщині в нормі. Ракети поцілили в підприємницькі і гуманітарні склади, де була допомога для ВПО та сільськогосподарська продукція", - зазначив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Наразі на усіх місцях влучання російських ракет працюють слідчі та спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу. Станом на ранок 15 травня про втрату майна від російського обстрілу вже заявили 43 людини. У

Тернопільській ОВА зазначили, що з обласного бюджету теж виділять певну суму для закупівлі скла, шиферу для заміни цих матеріалів там, де необхідно. Працівники СБУ порушили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Начальник обласного управління ДСНС Віктор Маслей повідомив, що рятувальники дві доби ліквідовували наслідки обстрілів, зокрема, - залучалися до гасіння великої пожежі складських приміщень, куди влучила одна з російських ракет. Загоряння було на площі 50 000 м2. До ліквідації залучили рятувальників з сусідніх районних міст – Зборова, Збаража, Теребовлі.

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Також, щоб загасити тління і запобігати травмуванню пожежників через загрозу обвалу даху, застосували спеціального пожежного робота.

Нагадаємо, перший удар росіян по Тернополю відбувся час вечірньої тривоги 13 травня. Одна з російських ракет влучила в промисловий об'єкт на околиці міста. Після того виникла велика пожежа.

Наступний удар стався 14 травня вранці - ракети поцілили в дачну ділянку. Було повністю зруйновано два будинки та 12 пошкоджено. Ніхто з людей не постраждав. 

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