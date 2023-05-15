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Цієї ночі окупанти ударили дроном-камікадзе по закладу освіти у Херсоні

Спалахнула пожежа.

Цієї ночі окупанти ударили дроном-камікадзе по закладу освіти у Херсоні

У понеділок 15 травня близько четвертої ранку російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог застосував ударний дрон-камікадзе.

Про це повідомляє у Facebook Патрульна поліція Херсонщини.

Зазначається, що під удар потрапив один з освітніх закладів міста. Обійшлося без жертв. Рятувальники приборкали загоряння.

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Нагадаємо, протягом 14 травня російська армія здійснила 86 обстрілів Херсонської області, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БпЛА та авіації. Шестеро людей загинули, ще троє були поранені.

До слова, внаслідок війни з РФ в Україні зруйновані 70 закладів дошкільної освіти, ще 1 031 пошкоджені. 

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