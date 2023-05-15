Збройні сили знищили на східному напрямку чотири “Шахеди” і один розвідувальний БПЛА ворога

У неділю Збройні сили ліквідували чотири російські ударні “Шахеди” та один розвідувальний безпілотник ворога.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

“Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку, в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід", знищено чотири ворожі ударні БПЛА “Shahed-136/131” та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи вчерговe атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Генштаб ЗСУ не надав подробиць щодо наслідків цієї атаки. Всього за минулу добу Збройні сили знищили 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня.