У британському Міноборони розповіли про результати атаки дронів на аеродром Сеща у Брянській області

Сеща є центром для військово-транспортної авіації на заході Росії та відіграла важливу роль у сприянні російському вторгненню в Україну.

Унаслідок атаки 3 травня безпілотників по авіабазі Сеща у Брянській області, ймовірно, пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації (ВТА) Росії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Сеща є центром для ВТА на заході Росії та відіграла важливу роль у сприянні російському вторгненню в Україну. Росія також використовує це місце для запуску дронів одностороннього удару іранського виробництва в напрямку Києва.

“ВТА є добре забезпеченим елементом російських ВПС, необхідним для транспортування через величезну країну. Російські лідери будуть стурбовані тим, що протиповітряна оборона Росії й надалі піддається ризику, що ставить під загрозу ключові стратегічні активи, такі як бази ВТА”, − зазначили британці.

Зазначимо, торік у квітні Росія перебазувала на аеродром частину гелікоптерів, які тримала на території Білорусі. Окрім того, саме з військового летовища Сеща російська армія запускає по Україні у напрямку Києва іранські безпілотники.