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Зеленський прибув із візитом до Лондона

Це – друга за час повномасштабного вторгнення поїздка президента до Британії. 

Зеленський прибув із візитом до Лондона
Візит Зеленського до Лондона в лютому
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він зустрінеться у Лондоні із премʼєром Ріші Судаком і обговорить розширення спроможностей України.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Він уточнив, що зустріч із очільником британського уряду буде і тет-а-тет, і разом із делегаціями.

"Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", – написав він. 

До Лондона президент прибув із Парижа, де він мав зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Візит до Франції був здійснений одразу після поїздки до Німеччини та Італії. Берлін і Рим Зеленський відвідав уперше за час повномасштабної війни, а в Парижі і Лондоні уже був у лютому.

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