У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни (оновлено)
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
ГоловнаСвіт

G7 у нових санкціях націлилася на енергетику та експорт до Росії, – Reuters

США очікують, що інші члени G7 погодяться скорегувати підхід до санкцій, аби для певних категорій товарів експорт став забороненим, якщо інше не дозволено спеціальним списком. 

G7 у нових санкціях націлилася на енергетику та експорт до Росії, – Reuters
G7
Фото: НАЗК

Лідери країн Group of 7 планують зробити антиросійські санкції жорсткішими на саміті в Японії, що відбудеться цього тижня. Вони націляться на енергетику на експорт, повідомили співрозмовники Reuters.

Нові санкції, які мають оголосити 19-21 травня, будуть спрямовані на ухилення від обмежувальних заходів за допомогою третіх країн, на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та стримування закупівель, які можуть іти на російську військову сферу.

США очікують, що інші члени G7 погодяться скорегувати підхід до санкцій, аби для певних категорій товарів експорт став забороненим, якщо інше не дозволено спеціальним списком. Ймовірно, Захід хоче змінити підхід так, аби Росія могла завозити не ті товари, що не внесені до чорного списку, а лише ті, що включені до білого. 

Раніше адміністрація Байдена підштовхувала союзників з G7 скасувати санкційний підхід групи, який сьогодні дозволяє продавати всі товари в Росію, якщо вони не включені в чорний список. 

"Ви повинні очікувати, що в кількох місцях, особливо у зв’язку з оборонно-промисловою базою Росії, зміниться презумпція", – сказав американський чиновник, який побажав залишитись анонімним. 

Точні формулювання спільних декларацій лідерів G7 все ще є предметом обговорення та коригування. 

До G7 входять Сполучені Штати, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. За даними Financial Times, G7 і Євросоюз хочуть заборонити імпорт російського газу за маршрутами, де Москва скоротила поставки. Рішення перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до таких країн, як Польща та Німеччина. Західні держави хочуть переконатися, що енергетичні дохоли Росії не зростуть.спровокувавши енергетичну кризу у всій Європі.

11-ий пакет санкцій посли країн ЄС поки так і не погодили. Обговорення продовжать цього тижня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies