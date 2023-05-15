Завтра на саміті у Рейк'явіку мають оголосити про створення реєстру збитків, завданих російською агресією в Україні

Завтра, 16 травня, у Рейк'явіку розпочнеться саміт глав держав та урядів Ради Європи. На заході мають оголосити про створення реєстру збитків, завданих російською агресією в Україні, повідомляє Agenzia Nova.

Представники 46 держав-членів організації обговорять пріоритети і політичні орієнтири Ради Європи в контексті геополітичного сценарію, що змінився, після агресії Росії проти України.

Центральним моментом саміту в столиці Ісландії стане інавгураційна сесія, на якій виступлять, зокрема, Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, а також прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. У дебатах також візьмуть участь прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

За задумом організаторів, головним підсумком саміту в Рейк'явіку має стати оголошення про створення реєстру збитків, завданих російською агресією в Україні. Реєстр дозволить притягнути Росію до відповідальності, а також стане конкретним доказом допомоги Києву. За підсумками саміту також буде прийнято політичну декларацію, присвячену підтримці міжнародних дій щодо забезпечення відповідальності за міжнародні злочини Росії, просування демократії та спільних цінностей та принципів Ради Європи тощо.

Наприкінці заходу Ісландія передасть головування у Комітеті міністрів Ради Європи Латвії.

Нагадаємо, у лютому уряд Нідерландів офіційно надав згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, які завдала Україні російська агресія. Цей реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.